Алексей Текслер привился от коронавируса

Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Челябинский губернатор подал пример сомневающимся землякам — привился от коронавируса. Так получилось, что Алексей Текслер стал последним из глав регионов УрФО, кто сделал прививку, сообщает паблик «Челябушка». Но отнюдь не потому, что затягивал процедуру — в январе у Текслера нашлись антитела, что означало факт бессимптомного течения болезни в прошлом.

— Поставил прививку от ковида. Это ответственность перед вами, коллегами по работе, родными и близкими. Плюс готовлюсь к серии поездок в муниципалитеты. Хочу вживую общаться с жителями, не подвергать никого риску. Поставить прививку врачи советуют даже тем, у кого есть антитела. Как раз мой случай: антитела есть, но их количество со временем снизилось, — написал губернатор на своей странице в соцсетях. — Ситуация с коронавирусом осложняется. И лучше всего пройти вакцинацию. Нужен коллективный иммунитет к болезни. Пусть в нашей области будет спокойное и благополучное лето.

Попутно опубликованы сводные данные по вакцинации в области, дающие ясное представление о сознательности граждан: оба этапа прошли почти 300 тысяч южноуральцев.