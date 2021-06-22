На Южном Урале не хватает медработников

Параллельно с ростом зараженных ковидом в Челябинской области увеличивается спрос на медработников. По сведениям портала hh.ru, на фоне наступающей на пятки третьей волны показатель прибавил аж 175%. На вакансию приходится всего 0,9 резюме. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», беда еще и в том, что у соискателей зачастую востребованы специальности, отличные от тех, что нужны больницам. К тому же, многим кажется слишком скромным средний заработок — 37 тысяч рублей.

— В случае коллапса у системы здравоохранения в регионе будет только один и, кстати, уже испробованный вариант: привлекать студентов старших курсов медвузов и сотрудников частных клиник. В провинции могут «выстрелить» программы для земских докторов и фельдшеров, но они больше рассчитаны на мирные времена без потрясений. На совещаниях в правительстве, впрочем, о дефиците медиков пока не говорят, значит, обстановка не критическая, — добавляют авторы «Челябушки». — Все силы чиновников сейчас брошены на отмену мероприятий (исключение — выпускные балы), усиление надзора за соблюдением санитарных норм (проверки масок в транспорте), расширение охвата населения вакцинацией.