Засохшие деревья в Челябинске заменят новыми до конца лета

Погибшие деревья подрядчик обязан заменить за свой счет. Фото: читатель КП

Недавно высаженные, но не прижившиеся деревья и кусты в Челябинске заменят новыми до 30 августа. Таков крайний срок, названный подрядчиками

— Продолжается претензионная работа по соблюдению гарантийных обязательств по не прижившимся деревьям, — рассказал на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. — В настоящее время садим хвойники, но очень осторожно в связи с жаркой погодой. А лиственные деревья будет возможно посадить к концу августа.

Напомним, в прошлом году в Челябинске посадили более 12 тыс. новых деревьев и 113 тыс. кустарников. Но с наступлением весны ожили не все растения. С жалобами на засохшие деревья в редакцию «КП - Челябинск» обратились сразу несколько жителей разных городских районов. Выяснилось, что некоторые деревья посадили с нарушением технологии. Погибшие растения подрядчики обязаны заменить по гарантии.

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