Губернатор Челябинской области рассказал о ситуации по выполнению национального проекта «Жилье и городская среда»

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У жилищного нацпроекта на Южном Урале достаточная активность и неплохие показатели. Такой вывод можно сделать после окружного совещания с полпредом президента на Урале Владимиром Якушевым, губернатором Алексеем Текслером и главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Всего в обороте у региона 120 участков площадью около двух тысяч гектаров. 32 из них переданы институту развития и компаниям, по 88 — полномочия у властей.

На землях, подконтрольных «ДОМ.РФ», сданы четыре микрорайона и строится еще один ЖК. Сформировано более десяти участков под два с лишним миллиона «квадратов» жилья. К инфраструктурным облигациям представлены три частично реализуемых проекта почти на миллион квадратных метров жилья с детсадами и школами. Четыре проекта исполняются с банковским финансированием, два аналогичных — в стадии рассмотрения.

— Заметно, что работа с жилой застройкой распределена неравномерно, хромает важное направление. Упущением в некотором смысле является отсутствие проектов Челябинской области и указанной организации на рынке государственного арендного жилья, но договоренность о развитии вроде бы уже достигнута, — добавляют авторы «Челябушки». — Будем надеяться, что дело не ограничится лишь двумя существующими социальными домами в Челябинске и Кыштыме.