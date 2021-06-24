Алексей Текслер потребовал с муниципалитетов собрать долги за ЖКХ

Челябинский губернатор обратил внимание задолженности перед ресурсоснабжающими организациями: не выплачено пять миллиардов рублей. Никому не хочется сидеть зимой без отопления, поэтому сумму Алексей Текслер не постеснялся озвучить публично, сопроводив характерными для своего стиля работы требованиями.

— Долги за топливно-энергетические ресурсы, долги населения ресурсоснабжающим организациям — это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создает риски для территорий. Поэтому, коллеги, это ваша зона ответственности. Я предупреждаю всех глав, я же знаю, многие цифрами не владеют, не уделяют внимание этому вопросу, считают это не своей проблемой, передали тему замам, которые не справляются. Если я начну заниматься проблемой вашего муниципалитета по долгам, это все плохо закончится, предупреждаю, — подчеркнул глава региона.

Как пишет паблик «Челябушка», чиновники, не владеющие цифрами и не считающие такие огромные долги личной проблемой, могут лишиться теплых кабинетов.

— Когда эти долги посчитает личной проблемой Текслер, воспоследуют и дисциплинарные взыскания, и кадровые решения в отношении глав. Фокусы с передачей полномочий заместителям давно уже не в моде, — говорят авторы телеграм-канала. — Самые крупные долги у Златоуста, Верхнего Уфалея, Миасса, Катав-Ивановского, Красноармейского и Саткинского районов. А вот в Верхнеуфалейском и Пластовском, напротив, за услуги ЖКХ управляйки рассчитываются с поставщиками ресурсов почти полностью и в установленные сроки — к ним претензий нет, ставим твердые пятерки.