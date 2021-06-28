Стелу рядом с челябинским аэропортом починят к 10 июля

Стела быстро приобрела непривлекательный вид. Фото: администрация Челябинска
Стелу «Челябинск», которая находится на въезде в город, недалеко от аэропорта, должны починить до 10 июля. Об этом сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.
— С подрядчиком проведен выезд на место, произведена дефектовка тех работ, которые необходимо сделать. Подрядчик обязуется их выполнить в кратчайшее время, — рассказал Максим Куляшов.
Стелу, символически отмечающую пять въездов в Челябинск, установили в конце 2020 года. Почти сразу же монумент начал разрушаться. Покрытие огромных букв искривилось, а плитка возле стелы осыпалась. Провести ремонт памятника в начале июня потребовала мэр Челябинска Наталья Котова.
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