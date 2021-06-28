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Общество28 июня 2021 11:48

Золотой медалист Челябинского училища штурманов получил Благодарность и памятный подарок от депутата Госдумы Андрея Барышева

В филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске состоялась торжественная церемония выпуска офицеров боевого управления
Источник:kp.ru
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В этом году первое офицерское звание «лейтенант» и диплом получили более 200 молодых офицеров боевого управления. Все выпускники распределены на воинские должности в войска, где будут работать с современным вооружением и оборудованием.

Красный диплом отличника учебы получили 32 выпускника. Один молодой офицер боевого управления стал обладателем золотой медали. Также он был удостоен Благодарности депутата Госдумы Андрея Барышева и памятного подарка, которые народный избранник вручил лично на строевом плацу филиала во время торжественной церемонии.

Впервые вместе с выпуском офицеров одновременно состоялся выпуск школьников из челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, на базе которой действует юнармейский отряд «Юные штурманы». Абсолютное большинство выпускников школы после 11 класса поступают в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске и другие учебные заведения Министерства обороны РФ.

В этом году на первый курс в Челябинский филиал Военно-воздушной академии будет зачислено около 450 юношей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления».