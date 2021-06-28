Начался прием заявок на творческий конкурс «Мусору нужен дом!» для воспитанников детских садов

В начале лета Центр коммунального сервиса запустил новый экологический проект «Мусору нужен дом!» для детей из нескольких сельских районов Магнитогорского кластера, направленный на формирование культуры отношения к твердым коммунальным отходам. Проект проводится при поддержке Министерства экологии Челябинской области и Министерства образования региона. В ходе познавательных лекций воспитанники дошкольных учреждений Варны, Чесмы и Бредов узнают о видах твердых коммунальных отходов (ТКО), возможностях переработки и главных правилах обращения с мусором.

Также в рамках просветительского проекта состоится творческий конкурс для дошкольников. Для участия малыши должны выполнить коллективную работу в любой технике (например, рисунок, аппликация или пластилиновые фигурки). Главное, чтобы работа отражала, насколько маленькие авторы усвоили материал и поняли, что мусору каждого населенного пункта — от села до мегаполиса, действительно нужен «дом».

Прием заявок только начался, однако конкурсная комиссия ЦКС уже получила более десяти творческих работ, посвященных темам сортировки и переработки мусора. Замечательно, что в детских садах не ограничиваются только рисунками и аппликациями, но и устраивают собственные экологические акции: сдают вторсырье, проводят субботники и игры, связанные с охраной окружающей среды. Воспитатели на собственном примере показывают важность сортировки мусора, как это сделал педагогический коллектив детского сада №5 поселка Бреды. Руководитель — Наталья Венадьевна Рощектаева.

Напомним, в 2021 году ЦКС уже успешно провел экологические занятия для учеников школ № 151, 150, 129 и образовательного центра «Ньютон», а также творческий конкурс стенгазет #БерегиПрироду_РазделяйОтходы. 2600 учеников начальных классов узнали много нового о правилах сортировки твердых коммунальных отходов. Среди участников творческого марафона было выбрано 12 классов-победителей.

Как принять участие в конкурсе?

Педагог-воспитатель (руководитель) направляет видео или фотографию работы на электронный адрес организатора pr@cks174.ru, а также заявку, в которой указывает:

ФИО и контакты педагога-воспитателя;

Название образовательного учреждения;

Группу;

Название конкурсной работы;

Количество участников конкурса;

Количество воспитанников в группе;

По желанию работы могут выкладываются участниками конкурса в социальной сети «ВКонтакте» с уникальным хэштегом #МусоруНуженДом.

Победителей определят «командным зачетом», а детские сады, занявшие призовые места в Чесменском, Брединском и Варненском муниципальных районах, будут награждены ценными призами.

Прием заявок продлится до 31 июля 2021 года включительно. Приглашаем дошкольные образовательные учреждения Чесменского, Брединского и Варненского районов принять участие в конкурсе!

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

Информация о ходе проекта будет размещаться на официальном сайте ЦКС, а также в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».