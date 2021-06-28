Райффайзенбанк выдал первую цифровую гарантию в сегменте микро бизнеса

Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн. Клиенту и агенту не потребовалось посещать банк или встречаться с курьером — весь процесс прошел в цифровых каналах.

— Весной 2021 года Райффайзенбанк запустил агентский кабинет для выдачи гарантий компаниям из сегмента микро бизнеса, чтобы клиенты могли получать онлайн-гарантии по 44-ФЗ. Гарантии используются при заключении договоров в рамках госзакупок, чтобы обеспечить исполнение обязательств сторон по контракту. Агент — это партнер банка, который помогает малому бизнесу получить гарантию быстро и онлайн. Стать агентами Райффайзенбанка по гарантиям в рамках госзакупок могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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