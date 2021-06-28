Побег заключенного обернулся уголовным делом для сотрудника колонии в Челябинской области

Сбежавшего зэка нашли по горячим следам. Фото: «Кыштымский рабочий»

Младший инспектор колонии из Каслей рискует оказаться по ту сторону решетки. Он позволил осужденному сбежать из колонии-поселения.

— В ночное время 26 июня подозреваемый, превышая должностные полномочия, разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Также выяснилось, что ранее подозреваемый передал заключенному телефон и 40 тыс. рублей.

Сотрудник колонии задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что касается беглого заключенного, то его задержали по горячим следам. Как пишет «Кыштымский рабочий», мужчина за кражу и мошенничество, ему 51 год. Он уже отсидел 2, 5 года и должен был выйти свободу в декабре следующего года. Но теперь ему могут добавить срок за побег.

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