В Карабаше полицейский побил нетрезвого нарушителя

65-летний житель Карабаша пострадал от рук полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотруднику патрульно-постовой службы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело открыли после происшествия в Карабашском отделе полиции. Ночью 27 мая туда доставили 65-летнего мужчину: он был пьян и нарушал общественный порядок.

— В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы, превысив служебные полномочия, причинил ему телесные повреждения, — рассказали в пресс-службу СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Сейчас расследование продолжается, обвиняемый находится под стражей.

Если суд подтвердит вину полицейского, тому будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с лишением права работать в правоохранительных органах на срок до 3 лет.

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