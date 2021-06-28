Врач из Челябинска умер во время отдыха на озере

Следственный комитет начал проверку
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 34-летнего мужчины на берегу озера Теренкуль в Кыштымском районе. Его тело нашли в салоне автомобиля Volkswagen Tiguan.
— Пока нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, — прокомментировал КП-Челябинск официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
По предварительным данным, мужчина работал травматологом в одной из больниц Челябинска.
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