Подтянуть уровень ЕГЭ: в Челябинске появится ресурсный центр для педагогов по физике

Екатерина и Евгений продемонстрировали губернатору метод слепого программирования, когда у одного участника клавиатура и мышь, а у другого - монитор. Второй участник подсказывает действия по принципу "влево--вправо, вниз-вверх". Фото: Ольга АНТОНОВА

В понедельник, 28 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в физико-математическом лицее N 31. Экскурсию по легендарному образовательному учреждению губернатору провели выпускники 11 класса Екатерина Шиляева и Евгений Карпович.

В июне Екатерина победила в первой Европейской олимпиаде для девочек по информатике. В состязании участвовали 156 школьниц из 39 стран. Сборную страны представляли четыре школьницы, и золото по итогам олимпиада завоевала каждая из них.

Двумя месяцами раньше, в апреле, лицеистка победила в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике. Екатерина стала единственной девушкой среди победителей престижного интеллектуального состязания.

Катя на 100 баллов сдала ЕГЭ по математике (профиль) и по русскому.

Товарищ Екатерины Евгений Карпович — золотой медалист Международной олимпиады по информатике в Румынии, он — победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. У Евгения 100 баллов за ЕГЭ по математике (профиль).

И еще одна отличная новость: выпускник 31 лицея Михаил Будников завоевал золото на завершившейся накануне в Сочи Международной олимпиаде по информатике.

31 физико-математический лицей традиционно один из лучших в стране по физике, математике, информатике.

— Я очень горжусь ребятами, с которыми здесь познакомился, — сказал губернатор. — Они — наше будущее: и Челябинской области, и России. Они занимаются тем, что сегодня наиболее востребовано — современные технологии, IT-индустрия. Страны сегодня конкурируют между собой, сравнивая, насколько эти технологии успешны и развиты, — сказал губернатор.

Текслер подчеркнул: победы наших ребят на сильнейших интеллектуальных состязаниях говорят об уровне преподавания. 31 лицей уникален благодаря, прежде всего, директору Евгению Попову, которые подобрал состав преподавателей-единомышленников.

По анализам результатов ЕГЭ в регионе очевидно, что есть вопросы. Например, по физике: средний балл по региону снижается. Тогда как физико-математический лицей держит планку.

— Мы договорились, что 31 лицей станет ресурсным центром для педагогов в части повышения квалификации. И что очень важно — студентов педагогического университета, будущих учителей физики. Им тоже очень важно перенимать передовые технологии обучения и вовлечения детей в процесс образования, — сказал губернатор.

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