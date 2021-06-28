Уплыл в неизвестном направлении: пропавшего купальщика ищут уже два дня

Спасатели обыскивают берега Урала и опрашивают отдыхающих на реке. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели и сотрудники полиции уже два дня разыскивают 45-летнего мужчину, пропавшего в окрестностях деревни Агаповка.

Несколько человек 26 июня распивали спиртное на берегу реки Урал и не заметили пропажи одного из участников застолья. Мужчина отправился искупаться, и никто не видел, в какую сторону он уплыл. На берегу остались его вещи и одежда.

— Ведется опрос очевидцев происшествия, осматривается береговая линия, при помощи кошек с лодки ведётся поиск тела утонувшего на глубине, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, в прошедшие выходные в Златоусте утонул восьмилетний мальчик. Очевидцы безуспешно пытались спасти ребенка. После трагического случая доследственную проверку начали в Следственном комитете.

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