Текслер предложил изменить критерии строительства заправок в городской черте

В Магнитогорске открылся завод по сжижению природного газа. Фото: "Магнитогорский рабочий".

В понедельник, 28 июня, губернатор Челябинской области участвовал в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика».

Как сообщает пресс-служба губернатора, речь шла о развитии инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа.

Тема крайне важна для Челябинской области, ведь использование газа в качестве моторного топлива позволяет улучшить экологическую обстановку, экономить расходы областных и муниципальных бюджетов, развивать газовую инфраструктуру.

Губернатор предложил актуализировать нормативы и требования к строительству многотопливных автомобильных заправочных станций. В том числе, со сжиженным и компримированным природным газом.

Сейчас нельзя создавать такие объекты в черте города из-за требования создания защитных зон в десятки метров.

На Южном Урале вопрос развития рынка газомоторного топлива развивается комплексно. По поручению губернатора до конца 2023 г. финансирование направления составит более 1,3 млрд рублей. В том числе, около 1 млрд — средства федерального бюджета.

В регионе функционируют 16 станций для заправки компримированным природным газом. За четыре будет создано 54 объекта.

По инициативе главы региона для дополнительной поддержки инвесторов принят областной закон, согласно которому земельные участки под строительство газозаправочной инфраструктуры могут выделяться без проведения торгов, если проект будет отвечать установленным критериям масштабности.

Кроме того, подвижной состав автобусных парков области переходит на использование природного газа. В Магнитогорске открыт завод СПГ.

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