Синоптики пообещали в Челябинской области аномальную жару до +39 градусов

Самый пик аномальной жары ожидается в первый день июля Фото: Кирилл САДЫКОВ

На смену дождям и грозам, которые бушевали на прошлой неделе в Челябинской области, придет аномальная жара с максимальной температурой воздуха до +39 градусов. Об этом предупреждают синоптики местного гидрометцентра.

Во вторник, 29 июня, днем прогнозируются температуры воздуха до +28, +33 градусов. В южных частях региона столбик термометра и вовсе поднимется до +37. Также в западных и юго-западных районах ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы.

В среду, 30 июня, температура воздуха составит +32, +37 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Самый пик аномальной жары в ближайшие дни следуют ожидать в четверг, 1 июля. Столбики термометра днем будут доходить до +34, 39 градусов. При этом местами в регионе будут кратковременные дожди, а на севере ожидаются сильные грозы и град. Порывы ветра в этот день будут доходить до 20 м/c.

Фото: челябинский гидрометцентр

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