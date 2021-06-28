Челябинский пенсионер в 80 лет побил рекорд России по легкой атлетике

Фото: Федерация легкой атлетики Челябинской области / vk.com

Восьмидесятилетний пенсионер Владимир Лущиков из Челябинска установил новый рекорд России по прыжкам в длину в своей возрастной категории. Он выступал за команду «Челмастерс» на турнире «Белые ночи Балтики», который проходили в Санкт-Петербурге. Лущиков показал результат по прыжкам в длину в 353 см.

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Челябинской области, Владимир Лущиков является Мастером Спорта СССР (десятиборье), а также многократным чемпионом мировых и европейских ветеранских форумов. Кроме того, он установил 14 рекордов России по различным дисциплинам.

Владимир Лущиков. Фото: Федерация легкой атлетики Челябинской области / vk.com

Сам челябинский спортсмен заявляет, что и дальше готов бить новые рекорды.

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