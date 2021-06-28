Минобр Челябинской области назвал число школьников, сдавших ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Это уже вторая по счету сдача экзаменов в условиях пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по обществознанию среди выпускников Челябинской области. Экзамены по этому предмету проходили 15 июня. Как сообщили в министерстве образования региона, всего в нем приняли участие почти 6,5 тысяч выпускников.

— В области есть четыре 100-балльные работы, и это лучший показатель за последние годы. Кроме того, добавился еще один выпускник, получивший 100 баллов по двум экзаменам. Это представитель Саткинского муниципального района, – рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Выпускница школы №40 Саткинского муниципального района Анна Вялых получила на ЕГЭ двести баллов по результатам русского языка и обществознания. Девушка призналась, что порой подготовка к экзаменам проходила тяжело, но она сумела взять себя в руки и показать максимальный результат.

— Мне было страшно заходить на сайт и обновлять результаты, поэтому мне помогала сестра. Именно она говорила баллы за каждый экзамен. Узнав, что у меня максимум по русскому, я начала кричать от восторга и неожиданности, даже пустила слезу. После этого позвонила родителям и друзьям. Они гордились мной. Больше всего я была уверена в результате по обществознанию, так как написала экзамен достаточно легко. Но получить 100 баллов было также неожиданно и приятно. В течение года я занималась в онлайн-школах по обществознанию и истории и лишь весной взяла курсы по русскому. Ежедневно я уделяла экзаменам хотя бы немного времени. Смотрела лекции, учила конспекты и, конечно, практиковалась. Были эмоциональные перегорания и хотелось все бросить, но я брала себя в руки и продолжала работать. Сейчас передо мной стоит тяжелый выбор, так как сложно определиться с вузом. Но специальность юрист я выбрала еще в 7 классе и планирую поступать на нее. Во-первых, я хочу сказать спасибо себе за то, что в начале мая не опустила руки, решала варианты и повторяла материал и верила в лучшее. Во-вторых, я хочу сказать спасибо своей семье. Мама, папа, сестра и даже кот поддерживали меня в такой сложный период для школьника. А также спасибо всем педагогам, которые помогали в подготовке к ЕГЭ, – рассказала 200-балльница Анна Вялых.

В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Прием апелляций назначен на 1 и 2 июля. Он пройдет в электронном формате через сервис conflict.rcokio.ru. Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по русскому языку состоятся не позднее 8 июля в режиме видеоконференцсвязи.

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