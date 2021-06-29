Челябинец ударил пенсионера и оставил лежать с сотрясением мозга

За происходящим спокойно наблюдала спутница мужчины Фото: кадр с видео

В Челябинске крепкий мужчина толкнул пенсионера возле подъезда, в результате чего 85-летний дедушка оказался в больнице. Инцидент произошел во дворе дома №85 на Комсомольском проспекте.

На записи с камеры «умного домофона» видно, как пожилой челябинец подошел к подъезду. Навстречу ему вышла пара. Дедушка что-то сказал мужчине. Возможно, сделал замечание — к сожалению, звука на видео нет. Последний развернулся и толкнул пенсионера, в результате чего тот упал.

Затем мужчина выругался, попытался поднять, но не смог. Тогда он просто развернулся и ушел вместе со своей спутницей и собакой.

Как сообщили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе УМВД Челябинска, сейчас проводится проверка.

— Информация поступила из медучреждения, — прокомментировали в полиции.

Известно, что у 85-летнего мужчины сотрясение мозга и ушиб ребер.

Отметим, что это далеко не первый случай рукоприкладства в отношении возрастных людей. В Чурилово пенсионер сделал замечание молодому человеку, который попытался залез на забор. В ответ получил несколько ударов ногами. Рядом оказались трое молодых людей на автомобиле, которые вышли и вступились за него. Обидчика задержали, рассказываем, по какой статье завели дело.

Смотреть видеосюжет Житель Челябинска ударил пенсионера возле подъезда

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