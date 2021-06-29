Движение фур в Челябинской и Курганской областях ограничат из-за жары

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На участках трассы в Челябинской и Курганской областях ограничат движение фур из-за жары. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». По данным ведомства, такие меры приняты в связи с прогнозируемой температурой, которая в ближайшие дни превысит 32 градуса тепла.

Таким образом, в регионах ограничат движение на следующих участках дорог:

— М-5 «Урал» на участке км 1549 — км 1871;

— М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130;

— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

— Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень);

— Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.

Ограничения вступят в силу сегодня, 29 июня, в полдень, и продлятся до 20:00. Организовывать движение на участках будут сотрудники ГИБДД, помимо этого, подрядчики займутся проливом трассы.

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