Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 29 июня 2021 года, в регионе зафиксировано 66 078 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 179 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 152 человека, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 60 790 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах все еще остается 2 249 пациентов.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

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