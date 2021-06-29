В челябинском историческом парке «Россия — Моя история» пройдет вакцинация от коронавируса

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Завтра, 30 июня, бесплатная вакцинация от коронавируса пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на улице Труда, 183. Об этом сообщает минздрав Челябинской области. На месте будет работать бригада врачей из ГКП № 8 — они будут ждать всех желающих в холле на первом этаже с 10:00 до 14:00.

Помимо вакцины, челябинцы получат бонус — пригласительный билет на экспозиции исторического парка.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости спрос на вакцинацию в Челябинской области заметно подрос. На прошедших выходных 3 105 человек сделали прививку в мобильных пунктах региона, а в челябинских ТРК были длинные очереди из желающих.

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