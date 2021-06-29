Замдиректора Ильменского заповедника оштрафовали за незаконную рубку леса

В Ильменском заповеднике вырубили лес на 5 млн рублей Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Миасский городской суд признал заместителя директора Ильменского заповедника Светлану Филимонову виновной в незаконной рубке деревьев и нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

Нелегально вырубленные деревья обнаружили еще в 2018 году, сообщают в пресс-службе Росприроднадзора. В 2020 году суд постановил, что замдиректора заповедника в уничтожении деревьев невиновна. Но прокуратура и Росприроднадзор обжаловали это решение. В итоге уголовное дело вернули на повторное рассмотрение.

Вновь изучив дело, Миасский городской суд подтвердил вину замдиректора. Светлане Филимоновой придется заплатить 650 тыс. рублей штрафа и возместить причиненный ущерб. Стоимость уничтоженных деревьев оценили в 5 млн рублей.

Ранее в Челябинской области незаконно вырубили лес на 9 млн рублей. Уголовное дело открыли также после пожара, который уничтожил 35 гектаров зеленых насаждений.

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