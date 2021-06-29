Предприятия Челябинской области стали получать письма с требованием купить вакцину от COVID-19

В Минздраве заявили, что рассылка приходит от мошенников. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области зафиксирована рассылку писем на имя руководителей предприятий с якобы подписью министра здравоохранения региона о необходимости приобретения вакцины от COVID-19. В Минздраве заявляют, что липовые сообщения компании получают от мошенников.

— Вся вакцина предоставляется за счет федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, — сообщили в ведомстве. — Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения.

В Минздраве заверили также, что подпись министра в рассылке — подделка, а также попросили быть внимательными и проверять входящую информацию.

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