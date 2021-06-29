Под Челябинском цистерна сошла с рельсов из-за неубранного башмака

Фото: УрСУТ СК России
Сегодня, 29 июня 2021 года, в десятом часу утра под Челябинском сошла с рельсов цистерна. ЧП произошло на подъездном пути ЗАО «Завод Минплита», рядом со станцией Асфальтная.
— Предварительная причина схода — неубранный тормозной башмак, — сообщили в Уральском СК на транспорте.
Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено около 10 метров железнодорожного полотна. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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