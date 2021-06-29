В Челябинске «Газель» сбила 13-летнюю девочку

Ребенок попал под колеса грузового автомобиля. Фото: ГИБДД Челябинска

Девочка-подросток пострадала в аварии, которая произошла вечером 28 июня на улице Индивидуальной в Курчатовском районе Челябинска.

Грузовая «Газель» под управлением 57-летнего мужчины сбила девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

— В результате происшествия пешеход - девочка 2008 года рождения, получила травмы, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась: медики назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Челябинске запретили садиться за руль виновнику массового ДТП, в котором погибла женщина.

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