В Челябинске «Газель» сбила 13-летнюю девочку

Ребенок попал под колеса грузового автомобиля. Фото: ГИБДД Челябинска
Девочка-подросток пострадала в аварии, которая произошла вечером 28 июня на улице Индивидуальной в Курчатовском районе Челябинска.
Грузовая «Газель» под управлением 57-летнего мужчины сбила девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
— В результате происшествия пешеход - девочка 2008 года рождения, получила травмы, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
Госпитализация пострадавшей не потребовалась: медики назначили амбулаторное лечение.
Ранее в Челябинске запретили садиться за руль виновнику массового ДТП, в котором погибла женщина.
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