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Общество29 июня 2021 14:15

За поблажки ученикам: директор известной автошколы дал взятки на 8 млн сотруднику ГИБДД

СК завершил расследование громкого уголовного дела
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Курсанты передавали взятку, чтобы наверняка получить права или сдать без посещения занятий

Курсанты передавали взятку, чтобы наверняка получить права или сдать без посещения занятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК завершил расследование уголовного дела о взятках теперь уже бывшему сотруднику МРЭО ГИБДД от директора автошколы. За это курсантам автошколы давали поблажки.

— По данным следствия, обвиняемые в течение 2018-2019 годов получали взятки от лиц, проходивших обучение в автошколе за обеспечение сдачи экзамена на знание правил дорожного движения, а также за получение свидетельств об обучении в автошколе без его фактического прохождения.

Следователи насчитали более 160 эпизодов на сумму более 8 млн рублей.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — прокомментировал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Директора автошколы и экс-полицейского обвиняют в коммерческом подкупе, взяточничестве и посредничестве в нем, а также превышении должностных полномочий, служебном подлоге и пособничестве в совершении этих преступлений.

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