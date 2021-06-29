В Челябинске вандал разбил «умную» опору в сквере на Цвиллинга

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске молодой человек разбил одну из «умных» опор в сквере на Цвиллинга, которые установили на прошлой неделе. Парень, лицо которого попало на видео, в какой-то момент решил ударить по экрану кулаком. Администрация Советского района уже обратилась с заявлением в полицию.

— В ночь с субботы на воскресенье компания молодых людей отдыхала в новом сквере на улице Цвиллинга, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. — На видео попал момент как один из отдыхающих нанес удар и разрушил одну из «умных» опор. Администрация Советского района уже обратилась в правоохранительные органы.

Пока злоумышленника ищут, районные власти совместно с подрядчиком решают вопрос восстановления опоры.

Первые «умные» опоры в Челябинске установили на прошлой неделе. Их разместили в сквере на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга. От двух мачт, оснащенных системой видеонаблюдения с аналитикой и видеоэкранами, можно зарядить телефоны и электросамокаты.

Трехметровое устройство помогает обеспечить профилактику нарушений общественной безопасности. Вмонтированные видеокамеры круглосуточно фиксируют происходящее вокруг и работают в любую погоду.

Видео хранится в архиве в локальной системе видеонаблюдения администрации Советского района. Записи могут помочь в проведении розыскных и оперативно-следственных мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru