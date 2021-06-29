Для развития судебной системы: в Челябинске снесут 48 деревьев и более 300 квадратных метров поросли

Фото: прокуратура челябинской области (архив)

В Калининском районе Челябинска снесут 48 деревьев и 333 квадратных метров поросли клена и тополей. Вырубка пройдет в районе дома №73 по улице Братьев Кашириных. Как сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе мэрии, работы пройдут для реализации федеральной целевой программы по развитию судебной системы России.

— Снос деревьев лиственных пород и поросли планируется осуществить для проведения геологических изысканий на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0615004:1781 (на пересечении Братьев Кашириных и Краснознаменной) для реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы», — рассказали в мэрии.

Взамен снесенных деревьев чиновники обещают высадить в Калининском районе новые. С комом размером не менее 1х1х0,6 м, диаметром штамба не менее 4,5 см, высотой не менее 3,5 м и количеством не менее семи ветвей.

Также, по данным пресс-службы администрации Челябинска, будет благоустроена прилегающая территория нового здания с высадкой деревьев в соответствии с проектом.

Речь идет об участке, где планируют построить новое здание для арбитражного суда. Весной на Госзакупках был объявлен закрытый конкурс на проектирование. Чтобы принять в участие, нужно было иметь лицензию ФСБ на допуск к государственной тайне. Начальная цена — 40 млн рублей. Подрядчика нашли, но данных о предложенной им цене на Госзакупках нет.

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