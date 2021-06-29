На главного инженера водоканала челябинского города, где часто возникают проблемы с подачей воды, возбудили уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По данным следствия, в первой половине текущего года главный инженер муниципального предприятия через посредника получил взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Фигурантами уголовного дела также стали местный житель, который считается посредником, и двое предпринимателей, подозреваемых в даче взятки. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Преступление выявлено сотрудниками регионального Управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, жители Копейска довольно часто жалуются на проблемы с водой, особенно те, кто живет в отдаленных микрорайонах. Максимального накала ситуация достигла летом 2020 года, когда в регионе устоялась аномальная жара. Власти Копейска тогда решили ограничить подачу воды в дома, чтобы она не закончилась в резервуарах. Это вызвало огромное недовольство среди копейчан, они даже просились в мэрию, чтобы помыться и постирать вещи.

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