У известного челябинского депутата загорелся дом через несколько месяцев после поджога его машины

Фото: архив "КП"

В Златоусте (Челябинская область) произошел пожар в доме местного депутата собрания Рашида Шакурова. Информацию об этом подтвердили в мэрии города.

— Пожар произошел где-то около двух часов назад. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Точные причины возгорания установят компетентные органы, — рассказал советник мэра Златоуста Алексей Коновалов. — Рашид Шакуров - известный хирург-травматолог, который всегда шел всем на помощь и даже спасал жизни пациентов. Он хороший человек, но у него в последнее время какая-то черная полоса идет

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пострадавших в ходе пожара нет.

«Подразделения работают на пожаре в частном доме, горит кровля и второй этаж, работает пять единиц техники и 20 человек», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года Рашиду Шакурову подожгли его внедорожник Toyota FJ Cruiser. Автомобиль сгорел дотла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru