Семья из Челябинской области выиграла в лотерею загородный дом

Гузалии Гайфуллиной достался счастливый билет. Фото: «Столото»

Семья Гайфуллиных из Челябинской области стала победительницей 434 тиража «Жилищной лотереи». Она выиграла загородный дом стоимостью в 600 тысяч рублей.

Родные Гузалии Гайфуллиной всегда с нетерпением ждут весны. Ведь в марте победительница, ее супруг и дочь отмечают дни рождения. В этом году праздник стал еще более запоминающимся: к торжеству друзья подарили каждому имениннику по лотерейному билету. Но семья даже не ожидала, что один из них окажется выигрышным.

— Если честно, мы скептически относились к лотереям. А когда всей семьей ехали в машине и прочитали сообщение о выигрыше, аж дух перехватило! — рассказывает победительница.

Известно, что Гузалия руководит салоном красоты, а выходные проводит вместе со своими родными. Выигрыш она решила оформить деньгами и теперь думает, как его следует потратить.

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