Движение большегрузов в Челябинской области ограничат на несколько дней из-за жары

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области из-за жары ограничат движение большегрузов. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Такие меры приняты в связи с прогнозом погоды на ближайшие дни — ожидается, что температура поднимется до +36 градусов.

— Вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области, — уточнили в миндортрансе.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 на протяжении трех дней: с 30 июня по 2 июля. Это вынужденная мера, поскольку при высоких температурах из-за тяжести фур асфальт сильно деформируется, дорога портится. В случае, если в регионе похолодает, ограничения снимутся раньше времени.

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