САМОЦВЕТЫ начинают большую игру!

Завтра, 1 июля, узнаем, кто разделит между собой первые 180 тысяч! Мероприятие состоится в ТРК «Родник», напротив салона «САМОЦВЕТЫ», начало в 19.00.

В первом розыгрыше будут участвовать купоны, которые были зарегистрированы с 11 по 30 июня. Также у присутствующих будет возможность выиграть дополнительные приятные подарки от сети салонов ювелирных украшений САМОЦВЕТЫ. Не получится прийти в ТРК «Родник» в назначенное время? Не беда! По традиции будет организована прямая трансляция в сети Instagram.

Если вы еще не успели присоединиться к игре, стоит поторопиться. Ведь чем больше купонов зарегистрирует участник, тем больше будет шансов стать победителем акции «3 миллиона в добрые руки». Ведь каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте, следить за результатами и верить, что фортуна улыбнется именно вам!

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