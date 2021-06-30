В Челябинской области силой спасли пловца, пытавшегося пересечь озеро

Спасателей вызвали на озеро Аргаяш из-за нетрезвого купальщика. Фото: Станислав Надалинский

Отдыхающий едва не погиб вечером 29 июня на озере Аргаяш.

Тревогу подняла женщина, оказавшаяся у того же водоема. Она заметила, что один из купальщиков оказался на середине озера и периодически с головой уходит под воду.

Вызванные женщиной спасатели на лодке доплыли до пловца и вытащили его из воды. Мужчина выглядел переутомившимся, но помощи все равно не обрадовался.

— Имея явно выраженный запах алкоголя, он сообщил, что никого не вызывал и спасать его не было необходимости. В его планах было переплыть достаточно большой водоем, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Несмотря на протесты, мужчину отвезли на берег.

Добавим, с начала купального сезона в 2021 году в Челябинской области утонули уже 13 человек, в том числе погибли трое детей.

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