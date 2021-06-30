В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 30 июня 2021 года, в регионе зарегистрировано 66 263 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 185 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 156 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 60 946 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах все еще остается 2 267 пациентов.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 11 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

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