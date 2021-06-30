Четыре человека пострадали в ДТП из-за мертвой коровы в Челябинской области

Авария произошла на месте предыдущего ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легковая машина и грузовик столкнулись ночью 30 июня на 1766-м километре автодороги Миасс-Челябинск.

29-летний водитель Hyundai ix35 вовремя не заметил, что на дороге лежит мертвая корова. Животное ранее сбил другой автомобиль, труп остался на проезжей части.

Наехав на мертвую корову, водитель иномарки потерял управление, машину выбросило на встречную полосу. Там Hyundai столкнулась с грузовиком ISUZU.

Травмы в результате аварии получили 35-летний водитель грузовика, а также трое пассажиров Hyundai, в том числе семилетний ребенок.

— Спасатели, используя спинальный щит, транспортировали пострадавшую пассажирку автомобиля Hyundai ix35 до кареты скорой медицинской помощи, — рассказали в управлении ГО и ЧС Миасса.

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