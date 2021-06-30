В Ленинском районе Челябинска дерево упало на трамвай

Фото: Челябинский транспорт / vk.com

Сегодня на улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска дерево рухнуло на трамвай, курсирующий по маршруту № 8. Инцидент произошел неподалеку от остановки «Кинотеатр Аврора». Из-за этого инцидента движение трамваев встало, судя по онлайн-карте движения электротранспорта, там образовалась пробка из нескольких вагонов.

Фото: Челябинский транспорт / vk.com

За комментарием мы обратились в управление транспорта, но на момент публикации получить его не удалось.

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