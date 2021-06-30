В Челябинскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса

Новые дозы вакцины начнут доставлять в больницы разных районов Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Областной аптечный склад» доставили 9,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (другое наименование «Спутник V»). В ближайшее время препарат спецтранспортом отправят в больницы Челябинской области.

Следующая поставка вакцины в регион запланирована через неделю.

— Министерство здравоохранения Челябинской области в регулярном режиме направляет заявки на новые партии препарата, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

За все время в южноуральские больницы поступило 484,5 тыс. комплектов вакцины против коронавируса. В регионе работают 135 прививочных пунктов.

Первый компонент вакцины к сегодняшнему дню получили более 420 тыс. жителей Челябинской области. Полный курс вакцинации прошли без малого 318 тыс. человек.

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