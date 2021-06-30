На Олимпиаде в Токио выступят два челябинских спортсмена

Василий Мизинов и Владимир Иванов выступят на играх в Токио Фото: СОЦСЕТИ

Олимпийский комитет России формирует состав национальной команды на Игры, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Уже известно, что в Олимпийскую сборную вошли два представителя Челябинской области — серебряный призер чемпионата мира легкоатлет Василий Мизинов и двукратный чемпион Европы по бадминтону Владимир Иванов. Кстати, для Иванова Игры в Токио станут уже третьими карьере.

В команду также могут попасть и ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». В составе сборной сейчас готовятся шесть представительниц команды из Златоуста — Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина, Полина Попова, Анастасия Панфилова и Юлия Лаптева.

В резервном составе также и два южноуральских дзюдоиста — бронзовый призер чемпионата мира-2019 Денис Ярцев и обладательница «бронзы» чемпионата Европы-2021 Сабина Гилязова. Они смогут выступить на Олимпиаде только в том случае, если кто-то из спортсменов основного состава заболеет или получит травму.

Денис Ярцев и Сабина Гилязова. Фото: Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области

В командных соревнованиях выступит челябинская тхэквондистка Маргарита Близнякова. Правда. Однако командные соревнования пока не включены в программу Олимпийских игр и будут представлены в качестве демонстрационного вида.

СПРАВКА КП

В состав Олимпийской сборной России включены 335 спортсменов. Игры в Токио должны были пройти прошлым летом, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru