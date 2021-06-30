В Челябинске загорелся рыночный павильон рядом с роддомом

Загорелся павильон с макулатурой. Фото: МЧС

Пожар начался на рынке «Утес» на улице Черкасской в Челябинске. Пламя быстро распространялось и грозило перекинуться на деревья и торговые палатки. Очевидцев происшествия встревожило, что в непосредственной близости от рынка находится здание роддома №7.

— Горел хозяйственный павильон, в котором хранилась макулатура, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные прибыли к месту происшествия через три минуты после вызова, в 14:05. Распространение огня удалось в кратчайшие сроки прекратить. О локализации открытого горения объявили в 14 часов 16 минут. Никто из людей на пожаре не пострадал.

Некоторые свидетели происшествия предполагали, что огонь вспыхнул после взрыва газового баллона, но в МЧС эту информацию не подтвердили. Подлинную причину пожара сейчас устанавливают.

— Роддом клиники «Южно-Уральского государственного медицинского университета» работает в штатном режиме. На территории медицинского учреждения все спокойно, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru