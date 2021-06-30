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Происшествия30 июня 2021 12:50

В Челябинске загорелся рыночный павильон рядом с роддомом

Пожар напугал жителей Металлургического района
Елена КОЛЧИНА
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Загорелся павильон с макулатурой. Фото: МЧС

Загорелся павильон с макулатурой. Фото: МЧС

Пожар начался на рынке «Утес» на улице Черкасской в Челябинске. Пламя быстро распространялось и грозило перекинуться на деревья и торговые палатки. Очевидцев происшествия встревожило, что в непосредственной близости от рынка находится здание роддома №7.

— Горел хозяйственный павильон, в котором хранилась макулатура, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные прибыли к месту происшествия через три минуты после вызова, в 14:05. Распространение огня удалось в кратчайшие сроки прекратить. О локализации открытого горения объявили в 14 часов 16 минут. Никто из людей на пожаре не пострадал.

Некоторые свидетели происшествия предполагали, что огонь вспыхнул после взрыва газового баллона, но в МЧС эту информацию не подтвердили. Подлинную причину пожара сейчас устанавливают.

— Роддом клиники «Южно-Уральского государственного медицинского университета» работает в штатном режиме. На территории медицинского учреждения все спокойно, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пожар на рынке "Утес" в Челябинске
Видео: Подслушано ЧМЗ/vk.com

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