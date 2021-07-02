Челябинский священник, которому не дают жизни в садовом товариществе, выиграл суд по незаконной проверке

Семья Шаминых каждое лето отдыхает на даче. У них здесь сад, который кормит их весь год. Фото: Из личного архива героя публикации

Челябинский областной суд обязал государственную казну компенсировать моральный ущерб и расходы на юристов священнику Филиппу Шамину, которому не дают жизни в садовом товариществе. Тяжбы из-за незаконной проверки тянутся уже два года, но до разрешения спора еще далеко.

Священник с семьей хотели спокойно жить в доме, но с приобретением начались злоключения. Сначала обнаружилась ошибка — сверх их участка наложили участок Миндортранса, который граничит с товариществом. А потом отец Филипп перевел садовый дом в жилой, тем самым выйдя из СНТ, к деятельности которого у него были вопросы. После этого к нему нагрянула проверка из Комитета по управлению имуществом, грозил штраф. Но прокуратура признала проверку незаконной. После этого Шамин подал иск к комитету по управлению имуществом администрации Кыштыма и администрации Кыштыма о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

Первое судебное заседание прошло в январе 2021 года, а в июне этого года состоялось апелляционное заседание. На нем суд обязал казну РФ выплатить Шамину 11 тыс. рублей — расходы на юриста и моральный вред.

— Решением суда остался доволен. Хоть какую-то точку поставили. Но чиновники так и не извинились за все, что мы пережили из-за них. Травля не прекращается, они сейчас несут убытки и обещают найти другие нарушения, — рассказал Филипп Шамин.

Суд обязал казну выплатить Шамину расходы на юриста, которые оценил в 10 тыс. рублей, хотя сам истец уверяет, что потратил на это почти сто тысяч. Компенсацию морального вреда, как сообщается в решении, «можно оценить больше чем в 1 000 рублей», в то время как священник настаивал на выплате в размере 1 млн рублей.

— Та сумма, которая была потрачена на юристов, не окупится. Но суть была в том, чтобы власть признавала противоправные действия. Если понадобится, дальше будем обращаться либо в приемную президента, либо к депутатам. То, что творится это произвол. Когда перестанут кошмарить многодетную малообеспеченную семью? — вопрошает Филипп Шамин.

В Челябинской области подобные решения по гражданским делам выносят не часто, случаи единичные, отмечают в Облсуде. Батюшка планирует подать еще один иск, чтобы вернуть средства, затраченные на судебные расходы.

Филипп Шамин – не простой священник, он единственный батюшка в Челябинской области, владеющий языком жестов. Специальный службы для глухих проводят в Свято-Васильевском храме.

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