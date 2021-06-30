С горы Иремель эвакуировали туристку с открытым переломом

Женщина получила открытый перелом, спускаясь с горы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Участницу турпохода на гору Иремель пришлось эвакуировать 29 июня. Женщина сломала левую ногу, причем перелом оказался открытым.
— Оперативную помощь смог оказать врач одной из групп, проходивших поблизости, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Он наложил жгут, остановив кровотечение.
Следующим на выручку пришел егерь природного парка «Иремель». Он добрался до места происшествия и вызвал спасателей.
На автомобиле УАЗ женщину довезли до стоянки. Там специалисты поисково-спасательной службы наложили стерильную повязку и зафиксировали перелом шиной. Когда прибыли врачи, пострадавшую на руках донесли до автомобиля скорой помощи.
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