У трех челябинских скверов появились названия

Сквер на улице Цвиллинга станет «Профсоюзным». Фото: google.ru/maps

В челябинской городской думе решили дать названии я трем городским скверам.

Зеленая зона рядом с Домом профсоюзов на улице Цвиллинга будет отныне Сквером профсоюзов.

Сквер возле главного корпуса Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского будет называться Сквером имени композитора Петра Чайковского.

Скверу у дома №28 на улице Борьбы присвоили имя челябинского художника Николая Русакова.

Депутаты обсудили также возможное название набережной озера Смолино. Прогулочной зоне предлагают присвоить имя почетного гражданина Челябинска Александра Федорова.

Ранее в Челябинске благоустроили сквер у стадиона «Локомотив». стоимость работ превысила 13 млн рублей.

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