В Миассе водитель всю ночь и полдня пролежал вниз головой после ДТП

Под высокой обочиной разбившийся автомобиль долго не замечали. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Мужчина попал в аварию в ночь на 29 июня на 12-м километре дороги Миасс-Златоуст. Volkswagen Passat съехал с обочины и опрокинулся. Водитель остался лежать вниз головой, при этом его нога оказалась зажата пассажирским сиденьем.
— Несмотря на полученные множественные травмы, он находился в сознании и все время до прибытия спасателей был обездвижен, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Ждать помощи пострадавшему пришлось долго: мужчина провел в машине всю ночь и первую половину дня. Лишь около 14 часов проезжавшие мимо люди услышали стоны и заметили под высокой обочиной покореженный автомобиль. Они вызвали спасателей.
Водителя достали из машины с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи.
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