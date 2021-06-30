В Миассе водитель всю ночь и полдня пролежал вниз головой после ДТП

Под высокой обочиной разбившийся автомобиль долго не замечали. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Мужчина попал в аварию в ночь на 29 июня на 12-м километре дороги Миасс-Златоуст. Volkswagen Passat съехал с обочины и опрокинулся. Водитель остался лежать вниз головой, при этом его нога оказалась зажата пассажирским сиденьем.

— Несмотря на полученные множественные травмы, он находился в сознании и все время до прибытия спасателей был обездвижен, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ждать помощи пострадавшему пришлось долго: мужчина провел в машине всю ночь и первую половину дня. Лишь около 14 часов проезжавшие мимо люди услышали стоны и заметили под высокой обочиной покореженный автомобиль. Они вызвали спасателей.

Водителя достали из машины с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи.

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