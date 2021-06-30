В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

Фото: Василий Малышев
На Комсомольском проспекте в Челябинске загорелся маршрутный автобус. ЧП произошло недалеко от перекрестка с улицей Красного Урала. Пламя вспыхнуло, когда автобус находился в движении.
В маршрутке ехали 20 пассажиров. Все они, а также водитель успели самостоятельно выбраться из автобуса.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, при происшествии никто из людей не пострадал. На тушение пожара отправили один автомобиль с четырьмя пожарными.
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