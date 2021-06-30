Житель Зауралья нашел старинный пистолет-пулемет и заработал на этом деньги

Фото: пресс-служба Росгвардии по Курганской области

В Курганской области местный житель нашел в трехстах метрах от деревни Малое Песьяное раритетный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Оружие было непригодно для использования, поскольку его корпус и составные части покрыты следами глубокой коррозии.

Однако мужчина не растерялся и решил заработать этом денег. Он пошел в региональное управление Росгвардии, чтобы сдать свою находку. Там установили, когда был изготовлен этот пистолет-пулемет.

— По результатам экспертизы установлено, что представленный экземпляр калибра 7,62 мм был изготовлен заводским способом, предположительно в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время является непригодным для стрельбы, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Курганской области.

За добровольную сдачу найденного оружия мужчине в ближайшее время выплатят деньги.

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