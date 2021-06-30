Челябинское УФАС проверит аукцион по ремонту дороги за 208 млн рублей

Ремонт дороги не начнется без одобрения антимонопольщиков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы заморозило подписание контракта по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района. Начальная стоимость работ составляет 208 млн рублей.
Причиной для приостановки аукционных процедур стала жалоба, поданная ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный Урал» Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта признало заявку этой фирмы не соответствующей требованиям аукциона. Контракт достался ООО «Дорстройгрупп».
Теперь несостоявшийся подрядчик требует отменить итоги торгов.
Комиссия УФАС будет рассматривать жалобу 5 июля.
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