Челябинское УФАС проверит аукцион по ремонту дороги за 208 млн рублей

Ремонт дороги не начнется без одобрения антимонопольщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы заморозило подписание контракта по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района. Начальная стоимость работ составляет 208 млн рублей.

Причиной для приостановки аукционных процедур стала жалоба, поданная ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный Урал» Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта признало заявку этой фирмы не соответствующей требованиям аукциона. Контракт достался ООО «Дорстройгрупп».

Теперь несостоявшийся подрядчик требует отменить итоги торгов.

Комиссия УФАС будет рассматривать жалобу 5 июля.

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