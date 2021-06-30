Появилось видео с моментом возгорания автобуса с пассажирами в Челябинске

Фото: скриншот с видео / камеры "Интерсвязи"

В Челябинске камеры «Интерсвязи» запечатлели момент с началом пожара в маршрутном автобусе, в котором находились люди. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте недалеко от перекрестка с улицей Красного Урала. На кадрах видно, как общественный транспорт сначала сильно дымит, а спустя время вспыхивает как спичка.

Вскоре к месту происшествия подъезжает пожарная машина. Огнеборцы в считанные минуты тушат возгорание.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, при происшествии никто из людей не пострадал. На тушение пожара отправили один автомобиль с четырьмя пожарными.

В автобусе ехали 20 пассажиров. Все они, а также водитель успели самостоятельно выбраться из автобуса.

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