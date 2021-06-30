Путин рассказал, сколько денег уйдет на достройку челябинского метро

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На прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал вопрос из Челябинска. Горожанка Наталья Скорынина попросила президента навести порядок с общественным транспортом, посетовав на то, что у нас все-таки город-миллионник, а не село, и пора обзавестись своим метрополитеном.

Владимир Путин, услышав вопрос, вздохнул, но после заявил, что деньги на все это дело есть, и метрополитен планируют достроить.

— Это должна быть такая гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы, — ответил Владимир Путин.

Президент также уточнил, что всего будет вложено порядка 500 млрд рублей для создания подобной инфраструктуры и в других регионах. Осталось лишь запустить все это в работу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже прокомментировал заявление президента Владимира Путина о завершении строительства метро в Челябинске.

— Только что во время прямой линии президент обозначил тему достройки челябинского метро и четко сформулировал, что этот проект будет завершен. Хочу сказать, что мы не остановились после того, как провели презентацию этого проекта, и прямо сейчас на территории Челябинска работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом, — сказал Текслер.

Заявление президента о том, что на строительство метро «деньги у нас есть» стало принципиально важным в судьбе главного челябинского долгостроя, считает транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских. Он также отмечает, что идея объединить метро с наземной рельсовой сетью появилась еще в конце «нулевых».

— Больше десятилетия это идея обсуждалась на разных уровнях, но не находила официального признания и поддержки. С приходом Алексея Леонидовича Текслера на пост губернатора вопрос стал системно решаться. Самый сложная часть — это источник финансирования. Собственных средств города и региона на реализацию недостаточно. Президент за последнее время уже дважды сказал, что федеральный центр поддержит челябинский проект. Какой будет объединенная система, губернатор Челябинской области рассказал в ходе презентации проекта в мае.

Сейчас ведутся геологические изыскания, впереди масштабный этап инженерных расчетов. Только проектные работы обойдутся в сотни миллионов рублей.

Челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии.

Тема метрополитена буквально ожила в апреле этого года, когда Владимир Путин заявил о его возможном строительстве на послании Федеральному Собранию. Тогда транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских рассказал КП-Челябинск, какие варианты метро могут быть реализованы в городе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы пообщались с автором вопроса о метро Натальей Скорыниной. Женщина рассказала, какие проблемы на сама деле хотела поднять на прямой линии с президентом. А теперь знакомые звонят и говорят: «Ну ты, блин, задала вопрос про метро».

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